ürgen Habermas (b. 1929), la principal figura de la segunda Escuela de Frankfurt que siguió y completó su radical separación de la clase obrera (M. Jay dixit) volteándose hacia los estudios de la comunicación, no sólo sigue siendo un importante teórico preocupado por los temas de la razón y la emancipación inherentes al lenguaje, el discurso y la deliberación en el espacio público (su término) −uno que a sus 93 años acaba de publicar un nuevo libro: A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics (2022), una actualización de una sus obras clásicas de los 60.−, sino también un gran intelectual público que a lo largo de las últimas siete décadas (sic) intervino en una serie de importantes debates políticos. Desde su conocido choque con Martin Heidegger en 1953 por su falta de reflexividad respecto a sus vínculos con el nazismo, cuya grandeza seguía defendiendo, el tema principal de sus polémicas ha sido nuestra relación con la historia, algo que él denominó en los 80. como el uso público de la misma.

2. Su intervención en la Historikerstreit – la disputa de los historiadores − en Alemania Occidental a mitad de la década de los 80. en la que casi por sí sólo repeló tendencias conservadoras y nacionalistas en la historiografía alemana (E. Nolte, A. Hillgruber et al) que buscaban relativizar los crímenes del Tercer Reich −entre otros igualándolos con los crímenes del bolchevismo− sigue siendo paradigmática aquí. Una postura admirable, dado que con el paso del tiempo la idea de la (falsa) equivalencia nazismo-comunismo −el neonoltenismo (bit.ly/3lJt4zb)− se ha vuelto un lugar común en los círculos intelectuales (T. Snyder, A. Applebaum et al) influyendo tanto en la opinión pública como en la política (¡la guerra en Ucrania!). Y que el propio Habermas no temió actualizarse durante la (mal)denominada Historikerstreit 2 (bit.ly/3YDPzEj) −una disputa en torno a la tóxica centralidad del Holocausto en Alemania y las prohibiciones de compararlo con los crímenes del colonialismo− subrayando que “la memoria no debe ser un ‘catecismo congelado’, sino evolucionar para incluir otros traumas históricos”.