iguel Ángel Navarro, gobernador morenista de Nayarit, envió en este mes a Juan Echeagaray, su secretario de Gobierno, a comunicar que el Poder Legislativo local contaba con una iniciativa para reformar las pensiones y que, de la misma manera que cuando –entonces como fiel soldado del PRI– impuso la fracasada reforma calderonista del Issste, se presentaba ahora –sin consultar absolutamente con nadie– desde su onmipresente Poder Ejecutivo.

Inmediatamente, Navarro como gobernador que instruye a todos los poderes nayaritas, aderezó una reunión cerrada entre su funcionariado y 20 legisladores locales –de la que excluyó a cualquier sindicalista– sin atreverse a mostrar la iniciativa que mandó a Juan Echeagaray. Una película conocida: la de la vieja cultura del PRI. En Nayarit, ciertamente, Navarro no puede presumir que no somos iguales . Él sigue, sin duda alguna, imponiendo e instruyendo a los otros poderes sin, además, mostrar lo que busca imponer.

Frente al tibio ajuste que aplicó AMLO a la pensiones del Apartado A y los trabajadores amparados por el IMSS en diciembre 2020 –que sólo patea el bote a 2030– y ante la indefinición para abordar la presionada situación del Apartado B para los trabajadores amparados por el Issste, así como los severos impactos de la UMA, gobernadores como Navarro –en plena 4T– se han dado rienda suelta para imponer a nivel estatal lo mismo que impuso la tecnocracia neoliberal, sirviéndose de ciertos actuarios: supuestas nuevas leyes para la jubilación digna que, en rigor, son todo lo contrario.

Instruyendo a todos, el gobernador Navarro pasó por sobre la primera recomendación maestra de la Organización Internacional del Trabajo para evaluar la pertinencia, naturaleza y calidad de cualquier reforma pensionaria: el diálogo social. Como en los tiempos del PRI, su iniciativa ignoró olímpicamente a todos. No buscó consenso alguno, ni acuerdos de ningún tipo. En su formulación no participaron los principales involucrados: trabajadores, gremios sindicales, ni estatales ni municipales.