Recordó que en febrero de 2015, en el ejido Plan de Ayala, municipio de Güémez, fueron encontrados en una fosa clandestina los cuerpos de los 16 migrantes, quienes por un año estuvieron desa­parecidos. A la fecha, enfatizó, no hay detenidos por este caso.

Anyerli Gómez, hija de Pedro Gómez, compartió su sentir por no conocer a su padre: De verdad me siento triste porque no lo pude conocer y si él estuviera aquí todo sería diferente ; en tanto que Édgar Arias, hijo de Édgar López, externó: Lo que quiero es justicia y apoyo .

En otro video, Carolina Nájera, esposa de Juan Salguero y representante de las familias de Guatemala, exigió al gobierno de México investigación y justicia , particularmente demandó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que los apoye con la ayuda alimentaria y las becas escolares .

Por su parte, la Fundación para la Justicia señaló que hechos como los de Güémez, así como los de San Fernando (2010) y Camargo (2021), Tamaulipas, y Cadereyta (2012), Nuevo León, son las piezas del dolor en un mapa que traza la ruta de la impunidad en las masacres contra migrantes: 352 víctimas .