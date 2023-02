Para López Obrador, la actitud asumida por los grupos locales para destituir a Castillo y ungir a Boluarte como presidenta fue, en el fondo, racista, clasista. Como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado . Enfrentó desde el principio intentos de destitución que sumaron entre cinco o seis hasta que lo lograron y lo encarcelaron porque no tenía la mayoría en el Congreso de Perú.

Durante su conferencia matutina ahora celebrada en Hermosillo, López Obrador fue más allá en sus descalificaciones a la forma en que llegó Boluarte al poder en Perú, porque emergió de un golpe de Estado técnico que previamente destituyó al presidente, Pedro Castillo. Fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú .

Hermosillo, Son., Ante los reclamos públicos de la mandataria peruana, Dina Boluarte, sobre la dilación de México en la entrega de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, fue claro en su postura en esa transición: yo no quiero entregarle a un gobierno que considero espurio . México no quiere legitimar un golpe de Estado. Anunció que solicitará a la cancillería inicie consultas con los países que integran el Grupo de Río y que decidan los miembros de ese grupo.

–Lo vamos a notificar e informar para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen: entreguen la Presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer. Es contrario a las libertades, a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuenten en eso.

Sin condiciones: Economía

Perú carece por el momento de condiciones mínimas para ejercer el liderazgo de la Alianza del Pacífico, por lo que México está en diálogo permanente con Colombia y Chile para traspasar la presidencia pro témpore, indicó la Secretaría de Economía (SE).

La dependencia de la que es titular Raquel Buenrostro indicó que el gobierno peruano y el bloque parlamentario que lo respalda han escalado su hostilidad tanto contra Colombia como contra México, con lo cual han cancelado su capacidad de convocatoria y de coordinación de los trabajos de la Alianza del Pacífico .

Anotó que bajo el orden alfabético correspondería la presidencia a Perú, dicho país en estos momentos carece de las condiciones mínimas para ejercer un liderazgo constructivo y garantizar la gobernabilidad en los trabajos de la Alianza .

La SE comentó que ante esta situación, México mantiene diálogo para buscar una solución en consenso para traspasar la presidencia pro témpore del bloque comercial y reanudar los trabajos al interior.

(Con información de Arturo Sánchez y Alejandro Alegría)