Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de febrero de 2023, p. 7

Hermosillo, Son., Con el juicio que se realiza en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna a punto de concluir, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por que los integrantes del jurado emitan al menos una recomendación a las autoridades competentes para que se investigue a quienes participaron del gobierno estadunidense en todas estas acciones, si sabían, no sabían, porque es de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos .

En su conferencia matutina, a pregunta expresa acerca de sus expectativas sobre la actuación del jurado, López Obrador expresó su inconformidad porque no ha salido a la luz más información en torno a la vinculación entre agencias estadunidenses (las cuales no mencionó explícitamente) con García Luna. ¿Cómo es posible que no aparece nada de eso en el caso? ¿No se trata de eso?