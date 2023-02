Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de febrero de 2023, p. 3

Hermosillo, Son., Los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser todo lo opuesto a los que se van , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa matutina, realizada ayer en la Base Aérea Militar número 18, opinó que quienes sustituirán en abril al consejero presidente Lorenzo Córdova y a los consejeros Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña tienen que ser demócratas auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles .

Por otra parte, al responder preguntas sobre la movilización convocada por organizaciones civiles para el 26 de febrero en rechazo a los cambios legales en material electoral impulsados por él, el mandatario consideró que en el fondo es una manifestación del bloque conservador en contra de su proyecto de transformación.

“Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como pantalla lo de la ley electoral, lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros, ese es el fondo, lo demás es la excusa, es el pretexto, es ‘el INE no se toca’, ‘García Luna no se toca’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentismo no se toca’, el que quiera que paguen impuestos, ‘los que no pagaban no se toca’, todo eso. Ah, ‘la prensa vendida o alquilada no se toca’.”

Aseguró que es bueno que los grupos conservadores definan públicamente sus posiciones, porque además de que tienen derecho a hacerlo, así dejan de simular, porque aparentan ser independientes, progresistas, liberales, y son conservadores rancios y corruptos .

Agregó que piensa que todo este movimiento va en contra de lo que estamos llevando a cabo nosotros porque se sienten afectados en sus intereses. Es normal, o sea, desde hace mucho tiempo se habla de la reacción; cuando se lleva a cabo un proceso de transformación hay una reacción, por eso es que se habla de los grupos reaccionarios, siempre los ha habido .

Criticó a los dirigentes de las organizaciones convocantes a la manifestación, pues dijo que todos ellos, ahora paladines de la democracia, de la libertad, de la honestidad, fueron los que impulsaron todo el saqueo que se llevó a cabo durante 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista; todos los intelectuales orgánicos, medios de información, con honrosas excepciones .

(Con información de Arturo Sánchez)