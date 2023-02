ay oficios con olor a noche, a carretera, a lecturas aprendidas y a vivencias, de las cuales surgen canciones, poemas. Y hay compositores y poetas alrededor del rock que son la neta. A propósito de lo anterior, José Joaquín Blanco escribió en la contraportada del libro Lírica, escrito por Jaime López, respecto a las canciones del tamaulipeco allí contenidas “…habrá que decidirse a leerlas ya, sin excusas, claramente, también como poemas, como estupendos poemas”. Veinticinco años después, el autor de Chilanga banda transitó, nuevamente, los laberínticos caminos a recorrer para publicar obra literaria; Jaime logró la publicación de un nuevo libro y, muy a su estilo, anuncia en su perfil de Facebook, lo siguiente Advertencia al lector: Encontrará en este poemario paramecio & EL CANTAR DE CASIMIRO ecos de dos tradiciones literarias: la del haikú y la picaresca del Siglo de Oro español unidos por un estilo ácido, paródico y urbano de la pluma de Jaime López , y en otro apartado añade: A lo largo de 214 páginas y tres episodios poéticos divididos en cuartetas octosilábicas, sextetas y décimas, CASIMIRO nos cuenta su historia desde las más profundas oscuridades de su ceguera y la diáfana mirada desde sus orígenes . El compositor de Te he de querer, canción de la que hizo una creación Maru Enríquez, presentará –junto con Miriam Canales– paramecio & EL CANTAR DE CASIMIRO el próximo sábado 25 de febrero a las 16 horas en el salón Manuel Tolsá del Palacio de Minería. Allá nos vemos.

Leticia Servín y Sofi De León, 2 voces del rock mexicano; el Chopo sigue

Con la poesía inmarcesible de Sor Juana Inés de la Cruz como elemento central y diversas sonoridades musicales tradicionales de nuestro país, Leticia Servín realizó su producción La fiera borrasca, consiguiendo así uno de los discos más entrañables de su trayectoria como cantante y música. Sobre esto y más, Lety Servín platicará el próximo martes 21 a las 19 horas en una sesión de escucha organizada por integrantes de Colectiva-Mente (Por el rock mexicano) en la siguiente liga: https://us02web.zoom.us/j/81409440238