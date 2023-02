Estimado Enrique Galván: me da mucho gusto que hayas sido nombrado para integrar el Comité Técnico de Evaluación de candidatos a ocupar las consejerías del INE. Doy por sentado que las propuestas estarán en manos de una persona seria, inteligente y comprometida con México, como tú. Te abrazo con afecto, seguro de que tu colaboración será en beneficio de la sociedad mexicana.

Aunque no son homogéneos en su formas, sí en su misión, son el poder total. Esto enciende todas las alarmas, porque mientras ellos cuentan y emplean todos sus recursos con financiamiento –evidentemente, del imperio decadente estadunidense–, la izquierda, sobre todo la social, se encuentra casi pasmada y enfocada en la crítica y demanda, válidas, al gobierno actual, pero ni una mínima respuesta a este claro duelo de clase, sin cuartel y a muerte súbita. Es claro el ¡ellos o nosotros!

En estos tiempos que corren, documenta el autor el regreso, más bien el renacimiento, de la bestia de ultraderecha, neofascista, en el mundo y en particular en México; de la literatura, con el texto de Mi lucha de Hitler; conciertos musicales con grupos de black metal neonazi, como la banda griega Der Sturmer, hasta el adiestramiento de cuadros, con disciplina, militar; desde la alimentación, sin carne ni alcohol, que estudian en universidades, regularmente privadas, hasta posgrados.

n casa hay una fotografía de una guerrillera con fusil al hombro, amamantando a su hijo. Leo la inscripción que resalta: Nicaragua, jamás hubo tanta patria en un corazón . Me detengo a ver la sonrisa de aquella mujer inolvidable que existe en el ámbar del tiempo y que nunca pensó, tal vez, que su sacrificio y su ofrenda de vida terminarían en otra dictadura. Mi solidaridad para todos los expatriados y desnacionalizados por el régimen enloquecido de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Pide apoyo para resolver daño de abogado

Hago del conocimiento público que el 13 de octubre pasado allanaron mi domicilio ubicado en la colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, por lo que, me presenté en la Fiscalía de Investigación Territorial en TLP-3, donde se abrió la carpeta de investigación CI-FITLP/UAT-TLP-3/UI-1 S/D03305/10-2022.

Contraté al licenciado Mauricio Ernesto Morales Figueroa para llevar mi representación en este caso, donde se encuentra involucrada la inmobiliaria a la cual rento el inmueble. Mi abogado representó intereses contrarios a mi persona y actuó con dolo, perjudicando el correcto funcionamiento de la administración de justicia, lo que se manifestó en un resultado adverso al encomendado.

Solicito a las autoridades competentes que actúen en consecuencia y brinden celeridad para la resolución de este caso, evitando así revictimizar reincidentemente a la afectada.

Cristina Arias Sánchez

Aplaude decisión de AMLO sobre no dar cargo a Perú

Me parece muy justa la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a un gobierno proveniente de un golpe de estado como el de Perú. Por lo menos categóricamente manifiesta su determinación en tal sentido. Si decide darle a Perú ese cargo el Grupo de Río, por lo menos quedará la postura de AMLO de no estar de acuerdo en cómo llegó la señora Boluarte al poder y eso será significativo. Adelante, Presidente, tiene el respaldo de su pueblo que comparte sus ideas de libertad y democracia.

Benjamín C. Valadez

Teatro colombiano en El Albergue del Arte

El Albergue del Arte invita a la tercera temporada de la compañía Paz Marte, de Colombia, y su puesta en escena Quejidos lastimeros, de Alejandro Prieto, codirección: Margarita H Navarro, de Tadeco Teatro; actriz residente, Melissa Cornejo. Puesta en escena en la que una adolescente nos muestra un matrimonio fallido, de vuelta a casa de papá y mamá; la rebeldía de una niña que aún no comprende la responsabilidad de un hijo, qué difícil ser adolescente.

Temporada 2023, sábados 18 y 25 de febrero a las 19:30 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre.