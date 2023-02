Asimismo, también esperan la declaratoria de catástrofe ambiental , que no ha llegado de parte de las autoridades federales. La compañía ferroviaria está pagando parte de los daños y, en realidad, el descarrilamiento no ha provocado daños materiales de consideración en domicilios o negocios. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, no ve motivos para solicitar al gobierno que declare la emergencia. Ahora mismo no veo problemas al respecto , explicó el miércoles al portal The Hill.

Los residentes han expresado su frustración a golpe de demandas en las que Norfolk Southern es acusada directamente de incompetencia y se le exige que costee exámenes médicos regulares a la población durante los próximos años. También se sienten desairados por la ausencia de representantes de la compañía durante un acto informativo en un foro local. Norfolk se abstuvo de acudir dado el posible riesgo físico que el evento podría comportar para sus empleados, en alusión a posibles agresiones.

Indagatoria al más alto nivel

El ex director regional de la Junta Nacional de Investigación de Seguridad Química, Donald Holmstron, cree que lo ocurrido en East Palestine es la clase de incidente cuya gravedad ha quedado minimizada ante la ausencia de un impacto inmediato.

Desconocemos muchas cosas , explicó al diario The New York Times. Tal es el peligro que ha llegado a plantear la formación de una comisión presidencial para indagar la cuestión sin escatimar en gastos ni tiempo, en un procedimiento que es activado en casos de catástrofes, como el de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en 2010, que se hundió como resultado de una explosión que había tenido lugar dos días antes, provocando el más importante vertido de petróleo de la historia, estimado en 779 mil toneladas de crudo.

Desde el Congreso, se pide, como mínimo, la creación de una comisión legislativa con la participación directa del secretario de Transporte del país, Pete Buttigieg, en una solicitud que, de forma prácticamente insólita, han coincidido elementos absolutamente antagónicos de la cámara como son la representante progresista Ilhan Omar y el senador conservador Ted Cruz.