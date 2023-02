Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 18 de febrero de 2023, p. 17

Washington. El objeto derribado en Alaska hace una semana pudo haber sido un globo de 12 dólares de un club científico de Illinois, el cual fue destruido por un misil de 439 mil dólares, informó ayer el diario inglés The Guardian.

El grupo Northern Illinois Bottle-cap Balloon Brigade indicó que uno de sus globos sonda se perdió en acción en Alaska el 11 de febrero, el mismo día que un F-22 derribó un objeto volante no identificado no muy lejos del territorio del Yukón, en Canadá.

Fue el segundo blanco de los tres derribados por orden del presidente Joe Biden en días sucesivos el pasado fin de semana, luego de que otro supuesto globo espía chino fue destruido sobre el Atlántico tras cruzar la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero.

“El pico globo K9YO desapareció en acción”, apuntó en su página web el club de aeronautas, al señalar que su última altitud registrada fue de 11 mil 560 metros cerca de la isla Hagemeister, ubicada en la costa norte de la bahía de Bristol.

El grupo no vinculó los dos eventos, pero la trayectoria del pico globo antes de su último registro electrónico a las 12:48 am de ese día sugiere una conexión con el objeto derribado. De ser así, el ejército estadunidense gastó un misil de 439 mil dólares para hacer caer un inocuo globo de pasatiempo con un valor de alrededor de 12 dólares , destacó The Guardian.