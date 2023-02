Afp, Ap y Sputnik

Múnich. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso ayer intensificar el apoyo a Ucrania hasta que pueda lanzar una contraofensiva , que fuerce a Rusia a dialogar bajo condiciones creíbles y elegidas por Kiev, en la 59 Conferencia de Seguridad en Múnich. Al tiempo que el canciller alemán, Olaf Scholz, insistió en que los aliados deben proceder con cautela y evitar una escalada involuntaria.

Tenemos que intensificar nuestro apoyo y nuestros esfuerzos para ayudar (a Ucrania) y permitir una contraofensiva , instó Macron, quien auguró que la guerra en Ucrania será un conflicto largo, para el que –aseguró– Europa está preparada.

El mandatario llamó a Europa a invertir masivamente en defensa, tanto en el contexto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como a nivel continental, más allá de los límites de la Unión Europea (UE).

Es necesario estudiar cómo fabricar más y más rápido y debemos hacerlo juntos, a través de una mayor simplificación y estandarización , declaró. Macron incluso valoro la disuasión nuclear que ofrecen a Europa y a la OTAN tanto Francia como Gran Bretaña, informó Deutsche Welle.

La disuasión francesa ocupa un puesto específico que contribuye en Europa, así como la de Reino Unido, al refuerzo global de la seguridad de la alianza. Evidentemente, nuestros aliados (en referencia a Estados Unidos) juegan también un papel esencial al respecto y deseo que reafirmemos el carácter nuclear de la OTAN , afirmó.

En octubre del año pasado, Macron señaló que París no respondería si Rusia lanza un ataque nuclear en Ucrania, tras lo cual recibió fuertes críticas y se retractó.