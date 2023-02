El tema generacional afecta el comportamiento político de las izquierdas, ejemplo de lo anterior fueron las contundentes declaraciones del ministro Giorgio Jackson, quien en agosto de 2022 expresó que nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del gobierno anterior, sino frente a la generación que nos antecedió . ( La Tercera, 3/8/22) Por su parte el ex presidente Ricardo Lagos ha expresado de manera contundente el resentimiento contra ese tipo de comentarios: Me parece que esa izquierda (joven) tiene que entender con humildad que hay un saber mover el aparato público. No es fácil. No lo puedo comparar con (el momento) cuando asumí yo. No solamente tenía un cierto liderazgo político. Asumí después de ser ministro de Educación y de Obras Públicas. Cuando llegué a la Presidencia sentí que sólo me estaba cambiando de escritorio. Ellos están teniendo un proceso de aprendizaje de lo que es estar en el gobierno y de lo que es gobernar . ( La Tercera, 15/01/23)

Esta división marcará el futuro de Chile, como ya se atisba.

