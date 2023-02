Ese movimiento no ha sido reivindicado ni por los electricistas, ni por el sector obrero. Yo quiero hacerles una propuesta, que no es de ninguna manera una imposición, que esta planta lleve el nombre de Rafael Galván, que lo tome en cuenta el Suterm, porque es una actitud de reconciliación. Ya no está con nosotros Rafael, pero tenemos siempre que recordar a quienes luchan por la justicia, por la democracia, por los trabajadores de manera auténtica y luchan por el pueblo , propuso el mandatario.

Vaya que habían avanzado en la aplicación de esta política privatizadora del sector energético. Había la intención de ir socavando las empresas públicas al grado de que si se continuaba como se estaba haciendo, de entregar concesiones a particulares e ir cerrando las plantas de la CFE, de no invertir, a finales de este sexenio la CFE estaría generando, cuando mucho, 10 o 20 por ciento de la energía que demanda el país.

El Presidente también lamentó el desmantelamiento de la industria petroquímica, pero fue enfático en que con esta reorientación de la política energética no se está impidiendo la participación de las empresas privadas, lo que estamos buscando es que no desaparezcan las empresas públicas y que se mantenga un equilibrio con las particulares y que no imperen prácticas monopólicas, como lo hizo la española Iberdrola y otras. Esa empresa tuvo el descaro de llevarse a un ex presidente como empleado, una ofensa para nuestro país .

Destacó que cuando se concluyan las tres etapas se alcanzará la integración total del sistema eléctrico mexicano que permitirá atender en todo el territorio nacional emergencias como las heladas que hace años ocurrieron en Nuevo León y Tamaulipas. Entonces se echaron a andar las plantas hidroeléctricas de Chiapas para generar la energía suficiente para restaurar el servicio en el norte, gracias a la red nacional de la CFE.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, subrayó la importancia que tendrá esta maravilla tecnológica , porque lo que se inaugura es mucho más que una planta de energía solar... es la vinculación de miles de jóvenes a la industria más avanzada, no a la maquila de bajo valor, sino de vanguardia, la mejor pagada”.

Por la mañana, en Hermosillo, López Obrador adelantó que hoy visitará una mina de litio en Bacadéhuachi, donde comenzarán a hacer valer la ley de nacionalización del litio, este mineral estratégico para beneficio de Sonora, para que se establezcan las plantas de creación de baterías .

