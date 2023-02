Con las inversiones que han lle-gado a la Premier, como la adquisición del Newcastle United por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita o la compra del Chelsea por Todd Boehly y su consorcio, se ha puesto el listón en cuanto al valor de los equipos deportivos y del futbol en particular como marcas , precisó el experto.

El organismo rector del futbol europeo determinó prohibir que clubes de cualquier competencia participen en la misma tempo-rada si los dueños tienen influencia decisiva en dos o más equipos que clasifiquen. Un caso clave se resolvió en 2017 tras una investigación a Red Bull, dueño del Leipzig y Salzburg. Finalmente, la UEFA permitió que ambos disputaran la Liga de Campeones.

Qatar entra a la puja

En cuanto al ManU, de última hora Qatar entró a la puja. El presidente de uno de los mayores bancos de Doha, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, presentó de manera formal su propuesta.

Al Thani, hijo del que fuera emir y primer ministro del país y presidente del QIB, uno de los bancos líderes de Qatar, pretende la compra del club inglés a través de su fundación e hizo oficial la propuesta pocas horas antes del fin del plazo.

La oferta planea devolver al club a sus antiguas glorias, estará completamente libre de deuda a través de la Fundación Nine Two de Sheikh Jassim, que buscará invertir en los equipos de futbol, el centro de entrenamiento, el estadio y una infraestructura más amplia , precisa el mensaje catarí, aunque no reveló la cantidad que ofrece.

Antes, el multimillonario británico sir Jim Ratcliffe, dueño del gigante de petroquímicos INEOS, externó su interés por adquirir al club que apoya desde que era niño. El año pasado de último minuto quiso comprar al Chelsea, pero no fue considerado debido a que no cumplió con la fecha límite que estableció el banco Raine Group, encargado también de realizar la venta del equipo de futbol más reconocido en el mundo.