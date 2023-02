En el reciente Premundial, México llegaba como favorito al ser respaldado por la infraestructura de la Liga Mx Femenil. No obstante, ni siquiera consiguió un lugar en la repesca para la Copa del Mundo 2023. En contraste, Panamá, bajo el mando de un Quintana que no ha tenido reflectores, alcanzó el pase a la repesca y ahora se ilusiona con el boleto al torneo mundialista.

Desde hace 14 años me dedico al balompié de mujeres, incluso tengo una licencia de Concacaf, pero hay que ver al futbol como un deporte integral y no encasillar a los entrenadores. La categoría femenil está en una etapa de evolución ante las exigencias de la gente. Transita un proceso de convencimiento , señaló.

No hubo una oportunidad para buscar a la FMF, y tampoco es que me hayan cerrado la puerta. Nunca me acerqué a un club ni a la federación, mi intención era salir al extranjero.

El mérito de llevar a Panamá al repechaje es de resaltar, al considerar que a diferencia de México, el país centroamericano no tiene una infraestructura como la Liga Mx. Las panameñas nunca han disputado un certamen mundialista y en la repesca del ciclo pasado fueron eliminadas.

La región es compleja, hay mucha diferencia. Aun cuando México no clasificó al Mundial sigue siendo referente, queremos copiar muchas cosas, pero no se puede todo por el espacio, la inversión y patrocinios , destacó.

Quintana junto con la escuadra panameña enfrentarán mañana a Papúa Nueva Guinea en la primera prueba del repesca en el grupo C. En caso de ganar, su siguiente rival será el vencedor de la llave entre China Taipéi y Paraguay. El líder del sector conseguirá el boleto a Australia-Nueva Zelanda.