Y para concluir esta sesión no tan mínima sobre los mínimos, José Luis Castillo dirigió la dupla de partituras Coming Together y Attica, del estadunidense Frederic Rzewski, obras clásicas y trascendentes de la pluma de uno de los compositores más políticos y politizados de nuestro tiempo. Basadas en textos de dos prisioneros (Samuel Melville y Richard X. Clark) que fueron protagonistas de la infame masacre en la prisión neoyorquina de Attica en 1971, estas dos piezas se cuentan entre las afirmaciones político-musicales más potentes del siglo XX. En Coming Together, Rzewski aplica los procedimientos repetitivos no sólo a las figuras y los gestos musicales, sino también al texto, obteniendo, por decirlo así, un doble minimalismo. El cimiento sonoro de Coming Together es un complejo y demandante ostinato para piano y marimba que fue resuelto con singular concentración y disciplina por Gonzalo Gutiérrez y Juan Gabriel Hernández, respectivamente, en complicidad con la conducción férrea y segura de José Luis Castillo. En contraste con la intensidad casi sofocante de Coming Together, Rzewski procede en Attica a partir de un discurso de cualidades contemplativas, nostálgicas, coloreado por un ámbito armónico dulcemente tonal. Las partes vocales de Coming Together y Attica estuvieron a cargo de Marduk Salam, cuyo esfuerzo de estudio y preparación se perdió en buena medida debido a un deficiente trabajo de amplificación que ocasionó que se le escuchara poco y se le entendiera menos. Detalle importante, a corregir en el futuro inmediato.