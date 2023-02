Se forma un espacio muy misterioso e inusual con la música, y la interpretación es muy personal. En ese momento partimos a la tiniebla, donde no hay nada; luego se forma el huracán. Estas son las partes que tomamos del primer texto de este libro de la cosmogonía maya , explica Soto en entrevista.

Sandra Soto recuerda que ese espectáculo surgió como un experimiento que se llamó Popol Butoh, festival que se creó en 2019 y al año siguiente se grabó para una sala digital. La obra se ha presentado durante dos años y se ha compartido de manera presencial. También se presentó en el Festival Internacional de Danza Butoh de Kioto, en diciembre pasado, como parte del proyecto de creadores escénicos con trayectoria .

La coreógrafa explica que en el escenario la introspección la lleva a una experiencia vivencial donde el público puede participar con su energía. La gente participa de la creación de la pieza, porque hay mucho de improvisación, y el cuerpo es como el vehículo donde se expresa esta energía; es como una manifestación y entre todos la creamos .

En la charla, Sandra Soto comparte que siempre le ha gustado la parte existencial de la danza, como un proceso de vida. Recuerda que vivió cuatro años en Tokio, donde se dedicó a dar clases de ballet para niñas, y allí descubrió el butoh.

Me tocó conocer a Kazuo Ohno y tuve la fortuna de ir a su estudio durante tres años y medio. El butoh fue como un imán que ya no me soltó, y comenzó todo un proceso y un descubrimiento de grandes maestros.

U Qux Cah Corazón del cielo, interpretada por Sandra Soto y el músico Santiago Maisterra, se presenta con entrada libre hoy a las 19 horas y mañana a las 18 horas en el Salón de Danza de la UNAM, del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria).