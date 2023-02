Gurría comenzó su carrera de escultora al ingresar en el Mexico City College (ahora Universidad de las Américas) bajo la tutela del artista Germán Cueto. Su ingreso al recinto se debió a que eran sitios donde se pensaba que quizá no corría peligro, que no me podía salir de la línea trazada en la vida, pues, ellos (su familia) pensaban que el arte era únicamente eso que haces para pasar el tiempo, pero no. Cuando empecé a usar las manos, me di cuenta de que eso era realmente lo que quería, lo que necesitaba .

Discípula de Cueto y Zamora

Estudió con Cueto en un momento en el que éste cultivaba la abstracción. Se dio cuenta, no obstante, de que necesitaba otra visión ; entonces, hizo estudios con el maestro figurativo Mario Zamora , porque “necesitaba fijarme en la forma –hasta el momento había trabajado con la pura imaginación–, saber cómo es el cuerpo de un hombre o una mujer, o de seres vivos”.

En la obra de Gurría Davó prevalece un amor tanto por la escultura prehispánica como por la naturaleza. Respecto del primero, siempre manifestó su admiración por las representaciones aztecas: Veo el cincel, cómo se hizo, para mí es el sumo. ¿No será porque soy tenochca? Acepto que me he apoyado mucho en la obra precortesiana. Esa vasija de corazones que está en la sala Azteca (del Museo Nacional de Antropología)... qué barbaridad, qué escultores . Incluso, llegó a decir que la obra de sus antepasados se aventajaba porque, además, son conceptos, son figuraciones, son mundos en pequeños símbolos .

La artista esculpió montañas, ríos y nubes ; también tenía obsesión por las calaveras, por los tzompantlis, además de hacer puertas que no van a ningún lado. La piedra y el hierro eran sus materiales favoritos. Para Nube (1973), escultura exhibida en el Museo de Arte Moderno (MAM), empleó una piedra que vio, que la llamó y que le costó mucho trabajo comprar, porque no se la querían vender. En el jardín escultórico del recinto también exhiben sus obras Río Papaloapan (1970) y Aguaje (2002). En un principio tallaba directamente la piedra.

Como parte de los trabajos del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, el MAM realizó la limpieza de Río Papaloapan y la renovación de contenidos y cedulario en braille y en lengua de señas mexicana de ésta obra y de Aguaje.