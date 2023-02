Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 11

Acompañados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, familiares de Luis Ángel León Rodríguez, un ex policía federal que desapareció en 2009 en el estado de Michoacán, presentaron este caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo, dijeron, es que se pronuncie y condene al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y por la ausencia de un efectivo acceso a la justicia .

En conferencia, la madre de la víctima, Araceli Rodríguez, expuso que su hijo desapareció cuando se trasladaba junto con otros seis compañeros a Michoacán, como parte de las labores que le fueron asignadas por su superior en la extinta Policía Federal (PF). Y destacó que debido a su lucha por encontrar a Luis Ángel ha sido intimidada y amenazada, e incluso estas agresiones vinieron por parte de Genaro García Luna.