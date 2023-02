Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 6

La reforma al Poder Judicial debe ser impulsada desde dentro, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que descartó que en lo que resta de su gobierno presente alguna iniciativa de reforma a este sector.

Además, recalcó, “no queremos dar motivos para que los adversarios, conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya hasta me estoy imaginando la campaña propagandística: ‘El Poder Judicial no se toca’. A lo mejor es una trampa, nada más que no vamos a caer en eso; eso corresponde al Poder Judicial”.

Tras ser consultado sobre el tema después de que la semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, exhibió irregularidades en el desarrollo de las denuncias que ha presentado esta instancia, el jefe del Ejecutivo federal refrendó su crítica ante la falta juzgadores sancionados, así como por algunas de las resoluciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).