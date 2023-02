Honestidad total

El actor resaltó que trabajando en Bellas Artes o en la alcaldía Coyoacán, su progenitor manejó presupuestos millonarios y nunca se quedó con un centavo que no fuera de él.

“No muchos pueden presumir de ello. Al igual que Andrés Manuel no tiene nada. No tiene propiedades. Por más que les escarben, no hay nada. A mucha gente le asombra y le insulta sobremanera que haya gente honorable… que no se rompa ni se venda”, apuntó.

Demián Bichir dijo que se tiene que cambiar poco a poco. Creo que se sembró ya la semilla y lógicamente es un proyecto que no puede realizarse ni terminarse en seis años .

Durante la reunión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, justifico la designación de embajadores que no forman parte del Servicio Exterior Mexicano al recordar que en la mayor parte de los países del mundo hay una vieja tradición de nombrar representantes que no son diplomáticos profesionales. En el caso de México se encuentran figuras legendarias como Isidro Fabela, Amado Nervo, Federico Gamboa, Alfonso Reyes, Rosario Castellanos, Sergio Pitol, Carlos Fuentes y Rodolfo Usigli.