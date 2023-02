Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que analiza presentar una denuncia en Estados Unidos por daño moral contra el abogado César de Castro, quien durante el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, intentó relacionarlo con un supuesto financiamiento ilícito para una de sus campañas.

De Castro es uno de los defensores del ex funcionario. La demanda, dijo el Presidente, será también contra quien resulte responsable.

En la conferencia mañanera de ayer, dio a conocer que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que analice el caso y consulte abogados, a fin de determinar la forma en que procederá legalmente.

Por la noche, de gira en Mérida, Ebrard informó que ya trabajaba en el caso. No tenemos por qué permitir que se ponga en tela de juicio el prestigio del gobierno , consideró.

López Obrador advirtió: no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, y además está de por medio que soy Presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. No puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros, de abogados o de personajes del exterior .

Apuntó que evalúa la denuncia porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México, y esto tiene que quedar muy claro .

En caso de hacerlo a título personal, dijo que buscará un abogado pro bono (sin retribución).

Precisó que aún no determina la cantidad económica que podría exigir, pero en caso de que ganara el pleito, entregaría ese recurso a familiares de víctimas de la guerra que desató Felipe Calderón .