principios de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó una de tantas (des)gracias del régimen neoliberal para armar suculentos negocios particulares a costillas de los bienes de la nación: ya no hay playas públicas; la gente no puede asistir a ellas porque todo lo privatizaron . Y en la mañanera de ayer retomó este asunto: ya saben ustedes cómo en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y ya la gente no tiene posibilidad de disfrutar del mar , y es obligación de este gobierno que la población pueda disfrutar de estos espacios .

Podría pensarse que lo dicho por el mandatario no tiene otro fin que promover el turismo de playa, pero ni lejanamente se trata de esto, porque el quid de todo esto es uno de los muchísimos cambios a la Constitución que el régimen neoliberal llevó a cabo para robar la riqueza nacional, privatizarla y beneficiar a los de siempre, con los operadores políticos prianistas de siempre.

Por ejemplo, antes de dichas modificaciones a la fracción I del artículo 27 constitucional, se prohibía que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas , precepto que –por lo menos de modo formal– permaneció en el texto de la Carta Magna, aunque no pocos buitres lograron burlarlo por medio de prestanombres y fideicomisos (sólo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se otorgaron 49 mil permisos para constituir fideicomisos en las áreas restringidas).

Sin embargo, cabilderos y legisladores afines a los grupos de poder económico echaron a la basura el citado mandato constitucional por razones de modernidad , porque, decían, la razón de ser de la zona prohibida es sólo histórica y en consecuencia la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico , y como no ha sido alterado desde su promulgación en 1917, pues les urgía liberar el gran negocio que implicaba quedarse con todavía más bienes nacionales. Era parte de la tan cacareada modernidad .