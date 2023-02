M

ichael Maccoby (MM) continúa, en la Introducción a la 2ª edición de Social Character in a Mexican Village, marcando su distancia con Erich Fromm (EF) (Transaction Books, 1996; Routledge, 2018). Habiendo distinguido dos voces de EF, la analítica y la profética, que no siempre armonizan (véase entrega del 10/2/23), añade que, en su voz más analítica, EF concibió el sicoanálisis como método para ayudar a la gente para que se libere del miedo discapacitante y realice su potencial creativo . De manera similar, la investigación sociosicoanalítica busca descubrir los factores de la salud y la sicopatología. En su voz analítica, Fromm describió el carácter social como el cemento que mantiene la estabilidad social; como la forma en que los seres humanos se adaptan a su medio, de manera que quieran hacer lo que tienen que hacer para mantener la sociedad funcionando. Algunas personas son emocionalmente perturbadas porque no han logrado desarrollar el carácter social: sus emociones no apoyan una conducta adaptativa. O bien, el carácter social de algunas personas perturbadas puede chocar con el medio, porque su carácter se desarrolló en un mundo que está desapareciendo, situación en la que el carácter social puede transformarse de cemento social en dinamita social. Así, en El miedo a la libertad, EF describió cómo la clase media baja alemana sufrió un sentimiento de impotencia y pérdida de sentido en los años 20. Las actitudes emocionales de ser ahorrativo, cumplidor, conservador y laborioso dejaron de garantizar la prosperidad. Esto y otras realidades de Alemania en esos años, como la inflación galopante y la humillación nacional por la derrota, fueron condiciones, dice MM, que Hitler supo manipular para forjar una ideología, una nueva religión, que combinaba el deseo de venganza, la focalización del odio a los judíos como chivos expiatorios, con esperanzas sobre una nueva gran civilización. En su voz más profética, la misión de EF es producir una era mesiánica de paz y solidaridad humana, y vio al sicoanálisis como disciplina espiritual para sí mismo y sus discípulos. Concibió los síntomas neuróticos como resultado de un rechazo incompleto de la autoridad opresiva o alienante, y el papel del sicoanalista como ayuda al nacimiento del revolucionario latente en el neurótico. El papel del análisis social era mostrar la opresión y despejar el camino a la sociedad cuerda.