a fiscalía prescindió de más de la mitad de los testigos que originalmente había anunciado (presentó a 27, de 70 estimados). Tampoco utilizó el millón de páginas de documentos que durante más de un año había presumido que constituirían prueba aplastante contra Genaro García Luna. Y no entregó grabación de video, audio o comunicación por Internet que confirmara las acusaciones contra el ex secretario calderonista de seguridad pública.

Apostaron los fiscales a una sola de las variantes posibles, la del testimonio de viva voz de algunos de los personajes del submundo del crimen organizado que aceptaron repetir versiones de anteriores declaraciones o aportar nuevos ingredientes llamativos (la mención de Felipe Calderón en contexto de segunda mano y el señalamiento de presuntos sobornos a una empresa periodística, El Universal).

Ya se verá en lo inmediato (este viernes, aunque parecería difícil, o en cualquier día a partir del martes de la semana entrante) el resultado de esa heterodoxa jugada de los fiscales estadunidenses, que ayer mismo lamentaron no haber presentado testigos que confirmaran que García Luna había continuado conspirando o, más llanamente, delinquiendo en términos de crimen organizado, luego de haber dejado el cargo que por seis años completos le mantuvo Felipe Calderón.

No se imaginaban los fiscales, adujeron, que la defensa de García Luna pretendería asirse del argumento de que, en dado caso de que se hubiera desarrollado durante el sexenio calderonista la complicidad con los criminales explícitos, ésta se hubiera extinguido al dejar el cargo y que, de 2012 a la fecha, cualquier imputación habría prescrito. Sorprendidos (¿?) los fiscales por tan impensable (¿?) artimaña, no tuvieron manera de combatirla porque teniendo, según eso, testigos para demostrar que la narcopolítica garcialunista había tenido plena continuidad después de 2012, no los habían presentado (¡oh, de sospechosa candidez, sin fecha de caducidad!).