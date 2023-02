Sí deben ser investigados. Pero en México la justicia y la fiscalización no están en manos certeras: amparan a criminales, simulan investigaciones que nunca terminan, nos hace falta corregir esas instancias podridas.

Muchos están presos por robar algo mínimo y están con los peores delincuentes, y estos ex presidentes robaron, entregaron al país a criminales y son cómplices de muchas muertes; para que esto nunca se olvide y se repita, ambos deberán ser juzgados, aunque con este sistema judicial no creo que lleguemos a esa extraña palabra que se llama justicia.

Claro que sí, después de sexenios de asesinatos, guerras a modo, corrupción, narcogobierno, no puede ser de otra forma; el pueblo exige justicia contra todos aquellos que se sirvieron y abusaron del pueblo. Justicia, grita el pueblo.

Votaron 2 mil 617 personas. En Twitter participaron mil 587; en El Foro México, 528, y en Facebook, 502. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de Survey Monkey y por medio de la función Encuesta de las plataformas Twitter y Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

enaro García Luna tuvo una relación cercana con los dos ex presidentes panistas. En 2001 el entonces presidente Vicente Fox lo nombró titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI). En 2006, con la llegada a Los Pinos de Felipe Calderón, fue seleccionado para convertirse en titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. En el sondeo de esta semana preguntamos a nuestros lectores si consideran que Fox y Calderón debieran ser investigados.

Guillermo Baca / CDMX

Espero que AMLO deje la retórica y se decida a promover el juicio contra los ex presidentes corruptos. Basta de discursos. Si hay pruebas e indicios, ¿por qué siguen tan campantes y declarando contra el actual gobierno?

Diego Ibarra / CDMX

Si se tienen pruebas y elementos, adelante, que se integre un buen expediente, pero ya basta de jugar y manipular al pueblo; esto ya es circo maroma y teatro; el tema es cuándo lo quieren sacar y aprovechar por parte de los políticos; como aquella pregunta en encuesta de que si estábamos de acuerdo en enjuiciar a los ex presidentes de México. Caray, es un asco que quieran jugar con el pueblo; repito, si se tienen indicios (que sí los hay), adelante, que se investigue, pero ya no lo saquen a la luz pública hasta que los tengan en proceso, si no se les van. Caray, ni para eso son buenos. Es como avisarles voy por ti, escóndete .

Eric A. Ramírez Agundis / San Miguel de Allende

No tiene caso, son delincuentes, ladrones, no tontos. Caerán tal vez otros de bajo nivel, a los que ocupan para hacer sus fechorías. Ellos no se involucran directamente.

Carlos Salazar / CDMX

En la consulta correspondiente, 7 millones exigimos juicio a ex presidentes.

Alberto Salazar / CDMX

Los dos ex presidentes deben ser juzgados. Los dos estaban coludidos con el narco, Fox dejó escapar al Chapo Guzmán a cambio de 20 millones de dólares, con eso hizo su Centro Fox, y con García Luna también hizo negocios con los malandros. Borolas Calderón fue peor, hasta los recibía en Los Pinos junto con García Luna. Los dos deben ser juzgados.

Emma Rosa / CDMX

Ese es uno de los grandes pendientes de este gobierno. Llevarlos ante la justicia. No esa corrupta y podrida que se prostituye por dinero. Y lograr condenarlos, a ellos, Peña Nieto y todos sus cómplices.

Sergio Rivas Pérez / CDMX

También el otro que anda en España.

Pedro González Muciño / CDMX

