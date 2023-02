Recomienda defender soberanía en próxima revisión del T-MEC

a serie de litigios que se han presentado –más los que se acumulen– con motivo de fricciones suscitadas en el marco del tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, T-MEC, solamente arroja una conclusión: en la revisión de dicho acuerdo que tendrá lugar en 2026, nuestro país debe proponer otro arreglo que no lo ate a esa camisa de fuerza para gestionar de manera soberana las condiciones materiales de existencia de la gente, con una visión humana, de beneficio social y no de negocios como única finalidad.

Como sabemos, esos litigios se generan por la incompatibilidad del libre comercio con el manejo soberano, por ejemplo, del sector energético, lo cual surgió desde hace varios meses, así como con el objetivo de configurar un sector agropecuario libre de agrotóxicos y cultivos transgénicos, todo lo cual representa riesgos para la salud humana, para la biodiversidad –en la cual es rico nuestro país– y otros impactos ambientales. El libre comercio restringe de manera fundamental las acciones para trabajar hacia una autosuficiencia y soberanía alimentaria con visión ecosustentable.

Si en verdad a las trasnacionales les interesa el libre comercio (de desarrollo con visión de beneficio social ya ni hablamos) y no únicamente las ganancias, no tienen por qué poner objeción para llegar a otro tipo de arreglos, que bien podrían ser sectoriales, no globales, en los que por supuesto deben contemplarse los aspectos de transferencia de tecnología, así como hacerse cargo, no de mitigar, sino de evitar los severos impactos ambientales y sociales del libre comercio.

José Juárez Medina

Solicitan a Sheinbaum que atienda propuesta para el barrio La Fama

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: apoyados en el principio de por una ciudad de derechos y participación, le llevamos, como familias obreras originarias del barrio La Fama, en Tlalpan, el Plan Comunitario 1, 2, 3 del histórico territorio y manantial Fuentes Brotantes-Barrio La Fama, para su revisión al más alto nivel y para que se le apoye, por los beneficios y bienestar que puede generar a quienes habitamos ahí: barrios originarios, pueblos, comunidades de Tlalpan y la ciudad.

El área de Atención Ciudadana lo recibió el 3 de octubre de 2022 y decidió enviarlo a la alcaldesa de Tlalpan; ahí nos citaron para decirnos que no les compete nada de lo que escribimos y les contestamos que no es para ese gobierno, sino para el de la Ciudad de México. Previamente y desde 2021 asistimos hasta a seis mesas de trabajo con su personal de concertación; hasta ahora no hay resultados ni resolución de problemas para la zona. Le pedimos que revise ese plan comunitario, tiene propuestas concretas, afines a los ideales por los que votamos, para resolver problemas comunitarios, queremos que su gobierno nos haga caso y que la 4T llegue a este territorio.

Silvestre Cárdenas Rivera, por la mesa directiva de Arte Consciente en La Fama AC

Chedraui no respetó el valor de sus puntos Bancomer, señala

¡Ver para creer! Como dice el refrán, en todas partes se cuecen habas. Recibí una notificación promocional de Bancomer para realizar compras el fin de semana en Chedraui con los puntos que genera el uso de la tarjeta de crédito al doble del valor normal; la realidad es que en la práctica incumplen o distorsionan el sentido de la oferta.