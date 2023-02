Ap

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 23

Buenos Aires., El cambio climático no ha provocado la sequía de varios años que castiga zonas de Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia, aunque sí está empeorando algunos de sus efectos, según un nuevo estudio.

Los tres años del fenómeno meteorológico natural de La Niña, un enfriamiento del Pacífico central que cambia los patrones climáticos mundiales de forma temporal y que está durando mucho más de lo habitual, es el principal culpable del estiaje que ha devastado el centro de Sudamérica y que aún persiste, según un estudio publicado ayer por científicos internacionales en World Weather Attribution. El reporte aún no ha sido revisado por otros investigadores.

Las secas afectan a la región desde 2019. El año pasado fue el más árido en el centro de Argentina desde 1960, se perdieron cosechas y Uruguay declaró una emergencia agrícola desde octubre. También el suministro de agua y el transporte se vieron afectados.

No hay indicios de cambio climático en las precipitaciones , indicó el coautor del estudio, Friederike Otto, del Instituto Grantham en el Colegio Imperial de Londres. Pero, por supuesto, eso no significa que el cambio climático no juegue un papel importante en el contexto de estas sequías. Debido al incremento récord de calor que observamos, la tierra se seca más rápido y el impacto es más grave de lo que habría sido de otro modo .

Las altas temperaturas han aumentado la evaporación de la escasa agua que hay, empeorado la crisis hídrica y agravado la destrucción de cosechas, según los eruditos. El mismo grupo de expertos descubrió que el cambio climático había hecho 60 veces más probable la ola de calor del pasado diciembre.

Además, la deforestación en el sur de la Amazonia alcanzó en 2020 su tasa más alta de la década, lo que implica que hay menos humedad disponible al sur en Argentina, indicó la autora principal del informe, Paola Arias, climatóloga y profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, en Colombia.