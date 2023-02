Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 20

Kiev. Rusia volvió a disparar una andanada de proyectiles sobre Ucrania ayer y alcanzó objetivos desde el este hasta el oeste, cuando está por cumplirse un año de la guerra, el próximo día 24. Según las autoridades ucranias, uno de los ataques mató a una mujer de 79 años y causó al menos siete heridos.

Las fuerzas rusas emplearon varios tipos de misiles para su operación nocturna y dispararon 36 en apenas dos horas, indicó el jefe del ejército de Ucrania, Valery Zaluzhny, quien explicó que las baterías antiaéreas de Kiev derribaron 16, un porcentaje menor que en otras acciones similares de Moscú.

El jefe de la oficina presidencial ucrania, Andriy Yermak, indicó que las fuerzas del Kremlin cambiaron su táctica para este ataque y desplegaron lo que describió como reconocimiento activo y falsos objetivos , pero no ofreció más detalles.

Las tropas rusas lanzaron globos con reflectores en las esquinas para engañar a la defensa aérea ucrania como parte de un esfuerzo por recuperar alguna ventaja en el campo de batalla después de meses de reveses, indicó Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania.

El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueny Prigozhin, consideró que Bakhmut, epicentro de los combates en el este ucranio, no caerá a favor de los rusos antes de marzo o abril debido a la monstruosa burocracia militar que frena la ofensiva en Ucrania.

Desde hace semanas, Moscú intensificó su ofensiva con la intención de controlar la referida ciudad.

Creo que será en marzo o abril. Para tomar Bakhmut, necesitamos cortar todas las rutas de abastecimiento , expuso Prigozhin, en un video publicado antier en Telegram.