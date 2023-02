No obstante, el pasado 11 de febrero José Luis Urióstegui, surgido de los partidos Acción Nacional y el local Social Demócrata, se quejó de que en esta ciudad hay bandas criminales que asaltan a conductores y no cuenta con oficiales suficientes para enfrentarlos.

Lo que sé, así me lo dijo la secretaria, es que andan desarmados porque la licencia oficial colectiva ampara a los policías que tienen certificado único, que se obtiene aprobando los exámenes de control y confianza , puntualizó.

Explicó que los uniformados reprobados no han sido despedidos por el ayuntamiento porque éste no tiene recursos suficientes para su liquidación, de acuerdo con la titular de la secretaría de protección y auxilio ciudadano de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna.

El funcionario de la CES, organismo encargado de hacer los exámenes, dijo que los 118 elementos no acreditaron las pruebas socioeconómicas, toxicológicas, sicológicas, médicas ni poligráficas. Además, ya no tienen la oportunidad de volver a presentarlos.

Cuernavaca, Mor., Un total de 118 policías, de los 400 con que cuenta Cuernavaca, no aprobaron los exámenes de control y confianza, pero continúan en activo y sin armas porque la administración municipal, que encabeza José Luis Urióstegui, no cuenta con recursos para indemnizarlos, reconoció José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Todos los días tenemos robos de vehículos; un día pueden ser uno o dos, en otros pueden ser hasta tres , por lo que instó al gobierno del estado a colocar cámaras de seguridad. Agregó que no hay un colonia o calle preferida por los delincuentes, sino que éstos aprovechan la ocasión .

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que Morelos ocupa el segundo lugar a escala nacional en robo de vehículos, pues en 2022 se registraron 4 mil 359 casos, de los cuales mil 417 ocurrieron en Cuernavaca.

Por otra parte, se dio a conocer que el ex director general del centro de comando, control, comunicación y cómputo, Hugo N, y el ex director de la policía cibernética José Alfredo N, organismos pertenecientes a la secretaría de protección y auxilio ciudadano, fueron vinculados a proceso por el asesinato de Rafael Botello, abogado y ex presidente del Club Rotario de esta capital, perpetrado en septiembre de 2021.

Los ex funcionarios municipales fueron detenidos el pasado 8 de febrero y permanecerán en prisión durante un mes, hasta que se cierren las investigaciones sobre el homicidio, reportó la Fiscalía General del Estado.