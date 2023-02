De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 26

La estudiante Marely Yamileth Cayetano Martínez, quien salió de su casa para dirigirse al Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) Jaime Keller Torres, ubicado en el municipio de Huehuetoca, estado de México, el pasado 14 de febrero, fue encontrada sin vida el miércoles, informó ayer la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

La fiscalía detalló que el cuerpo de la adolescente de 16 años estaba abandonado en un predio agreste de la avenida Ahuehuetes, en el fraccionamiento Santa Teresa primera sección. Vecinos reportaron el descubrimiento alrededor de las 15 horas.

Los compañeros de escuela de Marely dieron a conocer en redes sociales la localización de Yamileth, al tiempo que solicitaron apoyo para la familia de la estudiante.

En Facebook, la mamá de una compañera escribió: “Cada vez me da más miedo este mundo lleno de gente con tanta maldad. Ella se llama Marely; era amiga de mi hija. Tenía 16 años y la asesinaron; la policía no hizo nada por intentar localizarla. ¡Qué anda con el novio!, dijeron. El 14 de febrero algún monstruo le quitó la vida. Le prometió a sus amigos llevarles chocolatitos y ella nunca llegó.

Su padre es un militar que estaba apoyando en Turquía dando todo para ayudar a otro país, y ¿cómo le paga México? No protegiendo la vida de su hija. No es justo, ¿en qué mundo vivimos? Ya no se puede vivir tranquilos. #justiciaparamarely #secky. Vuela alto hermosa , concluyó el mensaje.

En ese contexto, familiares y amigos de Mitzi Xenia Santiago Tolentino, de 21 años, se manifestaron fuera de la agencia del Ministerio Público de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla, para exigir la localización de la joven.