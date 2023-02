Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 17

Aeromar es un ejemplo más de una empresa quebrada, pero cuyos dueños se enriquecieron mientras abandonaron a trabajadores y clientes, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que la aerolínea anunció el miércoles el cese definitivo de sus operaciones, el mandatario aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional que es inviable su rescate, pues se trata de una empresa mal administrada, y adelantó que se presentará una denuncia por las deudas que tiene con el Estado.

Es de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Es como lo del Fobaproa: bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que a Israel, y dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia , señaló López Obrador.

Agregó que ha girado instrucciones para buscar recolocar a los trabajadores de la aerolínea en otros puestos de trabajo y dijo que a los clientes de Aeromar se les devolverá su dinero o serán atendidos por otras empresas.

Deben hasta la renta

El jefe del Ejecutivo dijo que si bien la aerolínea quebró, sus dueños no fueron afectados y añadió que Aeromar no le pagaba a sus trabajadores y tenía deudas con el aeropuerto, el Servicio de Administración Tributaria, el Infonavit y otras dependencias. Estos pasivos no habían sido cobrados por el gobierno para apoyar a la aerolínea, reveló el mandatario.