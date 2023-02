Dora Villanueva y Néstor Jiménez

El gobierno federal inauguró la principal vialidad de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una obra que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de acortar los tiempos de traslado entre el norte de la Ciudad de México y la base área, ayuda a orientar del desarrollo urbano del Valle de México hacia donde tiene más viabilidad .

Durante la inauguración del viaducto, López Obrador volvió a justificar la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco cuando era presidente electo.

Relató que Javier Jiménez Espriú, primer titular de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en esta administración, coincidió con Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de Presidencia, y Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, en que se debía seguir adelante con el proyecto.

“Ya había que decidir y le pedí a tres muy buenos profesionistas, (…) Alfonso Romo, Carlos Urzúa y al ingeniero Jiménez Espriú, los tres de confianza, (...) que valoraran todo, y que se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el aeropuerto aquí, el Felipe Ángeles. Y me entregaron el dictamen una tarde y los tres coincidían en que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco”, comentó.

“Y me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche, porque no estaba yo convencido y entonces muy temprano, muy temprano le hablé por teléfono al ingeniero y le dije: ‘Lo espero en la oficina’. Y ya ahí planteé: Ingeniero, no puedo tomar esta decisión, nos va a costar mucho, no va a ser buena la obra, nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto, no va a costar, como se estima, 300 mil millones, va a costar mucho más”, relató López Obrador.