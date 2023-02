De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 6

Pumas vuelve a estar involucrado en otro caso de agresión sexual. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió ayer una denuncia contra el zaguero Arturo Palermo Ortiz, por la presunta comisión del delito de violencia sexual contra una mujer.

En la modalidad de acusación anónima por vía web, una joven señaló que el jugador la citó la tarde del 8 de enero en la Carpe Artz para supuestamente darle un autógrafo. Más tarde habrían ido a la casa de Ortiz, donde se habría cometido el delito.

Al entrar a la casa de inmediato puede notar que estaba poco amueblada, ya que contaba con lo básico. Le pregunté si vivía ahí y me dijo que no, estábamos solos y podíamos ir a la parte de arriba para mostrarme una camisa de colección , narró la denunciante.

Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón , agregó.

La víctima señaló que, al término de la agresión, salió corriendo; mientras, el futbolista se quedó sobre el colchón sin decirni hacer nada.

Aunque la denuncia es bajo la modalidad de anonimato, las autoridades abrirán una investigación para dar seguimiento al caso. El delito se habría cometido en la tarde del mismo día que Pumas enfrentó en la mañana a Ciudad Juárez en la jornada 1 de la Liga Mx, donde Palermo fue titular.

Al cierre de esta edición, ni el jugador ni la directiva del equipo habían expresado una postura respecto de la denuncia.