Laura Gómez Flores y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 29

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) nos dio luz verde para iniciar la recolección de firmas para la consulta sobre la revocación de mandato al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló Leticia Magallanes.

La integrante de la comisión de participación comunitaria (Copaco) de Escandón I señaló que a partir de este jueves (ayer) acudirán a los domicilios de la colonia y se espera que la gente se sume a esta petición.

Se tiene hasta el 21 de abril para juntar y entregar las 32 mil firmas que se requieren para que sean revisadas y sigamos con el segundo paso, lo cual esperamos lograr porque de 89 colonias, 52 están a favor de su remoción .

Hoy, afirmó, existe mucha molestia de los vecinos porque no sólo ha favorecido la construcción de más desarrollos inmobiliarios, sino que no ha cumplido con las obras del presupuesto participativo y las solicitudes de servicios no son atendidas .

Tan sólo en la colonia se tiene la construcción de varios desarrollos, varios de manera irregular o afectando inmuebles aledaños, como en la calle Francisco Murguía 88, sin que las quejas de los afectados sean atendidas, señaló.