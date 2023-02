El vecino recordó al legislador federal que en diversas ocasiones intentó darle información sobre el caso, pero no me quisiste dar audiencia . Luego, en Twitter escribió que le adjuntaba el documento como prueba. Respecto de que no hay personas que lo acusen, le dijo: Aquí estamos dándote la cara .

Muñoz presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia local en contra de City Towers y los funcionarios que resulten responsables por la supuesta corrupción inmobiliaria.