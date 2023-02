La muerte animal hoy. Vivimos con ellos. Hacen que nuestras vidas sean menos desafectadas, más íntimas y un poco más alegres. Nos brindan lealtad y hasta un amor incondicional. Alivian nuestros momentos de tristeza y decepción. Canes, gatos, loros, tortugas, etcétera, inducen a nuestros niños al mundo del cariño y la compasión. Son el último sinónimo sobreviviente del término hogar.

Pero una vez que han sido definidos como ganado comienza el oneroso espectáculo del animal “ sacer”: el animal cuya muerte no sólo no parece afectarnos, sino que incluso se celebra. En un número de la revista Fractal (91, enero-abril/22), coordinado por Wendy González, un grupo de filósofos, poetas, historiadores, sociológos y periodistas, activistas del animalismo actual, exploran esta fatal contradicción, la cual acaba de hacerse patente de nuevo. Cuando Marcelo Ebrard tuiteó sobre la misión de los binomios mexicanos en Turquía y Siria, recibió 2 millones de me gusta de manera casi inmediata. ¿Cuántos de estos tuiteros que conviven con perros no sólo los vejan, castigan y olvidan en azoteas y patios confinados o los abandonan a su suerte en las calles?

O el dilema magnificado. Los laboratorios de ciencia los usan en experimentos en los que mueren después de una larga agonía. La industria tabacalera los emplea para medir la eficiencia de sustancias tóxicas. Todas las pestañas que embellecen a las mujeres provienen del pelo de los visones y chinchillas, así como su vestimenta en nombre del glamur; los zapatos de la piel de cabras y vacas. Los zoológicos los privan de su libertad para amenizar a la sociedad del espectáculo. Los delfines y las orcas son abducidos a nadar en el equivalente de un par de metros cuadrados, cuando en realidad son seres oceánicos. Decenas de millones de vacas, cerdos, gallinas y borregos esperan una muerte inclemente en los rastros provocada por el actual delirio alimentario.

La desolación de Proteo es la imagen de hasta dónde podemos llegar a servirnos del otro animal.