El responsable indicó haber enviado recientemente un correo oficial a un alto responsable chino para pedir de nuevo la colaboración de Pekín, e intentar determinar dónde y cuándo comenzó a expandirse el virus, hasta convertirse en la peor pandemia registrada en un siglo.

Un artículo de la revista científica Nature, publicado esta semana afirmaba que, ante la falta de colaboración de las autoridades chinas, la OMS había renunciado a proseguir la segunda fase de la investigación sobre los orígenes de la pandemia.

Citada en el artículo, la doctora Maria Van Kerkhove, encargada de la lucha contra la pandemia en la OMS desde sus inicios, manifestó que esa afirmación era el resultado de un error en la manera de reportar la información .