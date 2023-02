En entrevista reciente con La Jornada, el jurista y escritor Raúl Carrancá y Rivas, profesor emérito de la UNAM, señaló que el CUE no tiene atribuciones para fijar ningún castigo contra Esquivel Mossa, en caso de ser encontrada como responsable de plagio, pero sí debe llamar la atención sobre la posible comisión de una falta grave.

En contraposición, Báez hasta el momento no se ha acercado al CUE, y aunque no hay fechas definidas por las autoridades del organismo, se espera que el plazo para entregarle documentos esté abierto durante las próximas dos o tres semanas, según las personas consultadas por este diario.

El abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez no se ha presentado ante el Comité Universitario de Ética (CUE) de la UNAM ni le ha mandado hasta ahora ningún documento a esa instancia, en el contexto de la investigación por el supuesto plagio que se le atribuye a la ministra Yasmín Esquivel, señalaron fuentes cercanas al tema.

Tras alertar sobre ello, ya sería cosa de que el órgano correspondiente del poder federal, el Senado de la República, lo tomara en cuenta para evitar que este tipo de casos ocurran más adelante.

De acuerdo con el experto, es probable que el CUE avale las conclusiones del Comité de Integridad Científica, en el sentido de que Esquivel fue responsable de plagio, porque esta última instancia tiene las facultades y los elementos para llegar a ese dictamen.