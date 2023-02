▲ No promoví ni necesito la propuesta que aumenta las multas por insultar al Ejecutivo , dijo ayer Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera. Foto Yazmín Ortega Cortés

Por otra parte, el mandatario afirmó que él no promovió –ni necesita– la propuesta aprobada el martes en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que contempla aumentar las multas cuando se lancen injurias al titular del Ejecutivo; advirtió que la vetará.

La reforma constitucional en materia electoral que propuso, y que la oposición bloqueó , dijo, significaba un avance importantísimo, porque implicaba reducir de 25 mil millones a 15 mil millones de pesos el presupuesto anual para los comicios, entre otros puntos, con lo que “se pudo haber liberado 10 mil millones para el desarrollo del país, para el bienestar del pueblo.

“Ya no se pudo conseguir estos cambios, y el plan B que fue aprobado tiene muy pocos alcances; es nada más ahorrar para que se puedan liberar recursos”, subrayó.

Respecto a la manifestación programada para el día 26 por grupos opositores a la reforma, señaló que le informaron que para la misma fecha se está organizando una protesta en España, frente a la sede de la embajada mexicana. No creo que vayan los que están viviendo allá, (Carlos) Salinas y los ex presidentes , expresó entre risas.

Aseguró que le sorprendió enterarse de que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para aumentar las multas por insultar al presidente de la República.