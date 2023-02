Para evitar que aumente el consumo, anunció que su administración empezará una fuerte campaña para brindar información a los jóvenes y advertir de los efectos de las drogas, en particular de las sintéticas.

Se trata de un tema en el que no debemos confiarnos , porque lo que está pasando en Estados Unidos es gravísimo; están falleciendo de sobredosis de fentanilo más de 100 mil. Entonces, toco madera, no esperar por ninguna causa que eso se haga extensivo. Es un riesgo latente, es algo que debemos atender, y lo estamos haciendo .

Acabamos de dar instrucciones para que se envíe una circular a todo el sistema médico para que en las actas de defunción se establezca y no se omita u oculte , señaló ayer en la mañanera de Palacio Nacional.

–¿Ya aumentó el consumo? –se le consultó luego de que abordó el tema por segundo día consecutivo en su conferencia de prensa.

–No, no. Afortunadamente, no. Tenemos localizados ciertos sitios, pero, por ejemplo, en Guanajuato, no nos explicábamos por qué tantos homicidios. Es decir, es un estado con una tradición cultural de mucho tiempo, de valores, de integración de la familia, de creencias, pero además con mucho crecimiento económico… entonces, ¿por qué tantos asesinatos entre bandas? Pues estamos llegando a la conclusión, y se está trabajando en eso, de que tienen más consumo interno que en otras partes.

Luego de comparar el caso de esa entidad con el Querétaro, que es su vecino, y otras entidades con menores índices, López Obrador insistió en que la violencia está relacionada con las zonas donde hay mayor consumo de químicos.

También, dijo, está “vinculado a ciertas plantas manufactureras (en Guanajuato). Entonces, debemos actuar ahí, porque el pleito es por el narcomenudeo, o sea, por el consumo. Eso afortunadamente no lo tenemos, les ponía yo el ejemplo, ni en Sinaloa, ahí donde están esos laboratorios no hay ese consumo, porque todos esos laboratorios son para tráfico” de enervantes.