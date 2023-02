Citó a uno de los testigos cuando le dijo a otro: Cabrón, no te preocupes, todo está arreglado , gracias en parte al acusado.

Hiló fragmentos de las declaraciones durante el juicio de los ex narcotraficantes, funcionarios públicos, agentes de seguridad pública estadunidenses y mexicanos y hasta un ex embajador estadunidense en México. Enfatizó que todos han dicho una sola cosa: el acusado aceptó millones en sobornos, repagando el favor con su asistencia al cártel de Sinaloa .

Es ese jurado de 12 ciudadanos, y no el juez, el que finalmente determina el resultado de los juicios criminales. Hasta que se conozca el veredicto hay presunción de inocencia del acusado.

Este jueves el juez Brian Cogan entregará el caso al jurado, para que de inmediato inicie sus deliberaciones a puerta cerrada y busque una decisión de consenso sobre cada uno de los cinco cargos criminales contra el ex funcionario.

Nueva York. La fiscalía y la defensa presentaron sus últimos argumentos para tratar de convencer al jurado que declare a Genaro García Luna culpable o inocente de recibir sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa y con ello condenar a quien fue la cara pública de la guerra contra las drogas en México y Estados Unidos, como un cómplice del crimen organizado, o absolver a un ex policía nacional acusado injustamente por sus enemigos.

No hay pruebas, insiste la defensa

Después de más de tres horas de la ponencia de cierre de la fiscalía, fue turno de la defensa para ofrecer su resumen del caso. Reiteró ante el jurado su argumento de que la fiscalía sólo cuenta con testigos cooperantes criminales para comprobar los cargos contra García Luna y que esto es insuficiente si no hay pruebas que puedan corroborar las acusaciones.

El abogado César de Castro declaró que el caso se reduce a la palabra de los testigos cooperantes , ya que la fiscalía “ha fracasado en presentar pruebas… la falta de evidencia es impactante… y no hay nada para corroborar las afirmaciones de los testigos contra García Luna… No hay grabaciones, no hay fotos, textos, correos, libros de contabilidad, nada”.

Subrayó que sólo siete de los 26 testigos convocados por la fiscalía en este caso dicen haber conocido personalmente al acusado y que sólo tres dicen haber presenciado el pago de sobornos. Y todos, agregó el defensor, han ofrecido versiones inconsistentes sobre lo que vieron y contaron.

Con la estrategia del equipo de defensores de descalificar a los testigos, dijo que quienes declararon son criminales que asesinaron, secuestraron, torturaron a miles y llevaron vidas donde la mentira y la falsedad eran constantes.

Dijo De Castro ante el jurado: Ustedes no pueden depender sólo de la palabra de estos testigos para declarar culpable a Genaro García Luna .

¿Dónde está ese dinero?

El acusado observaba fijamente a su abogado y al jurado, cuando De Castro afirmó que no son creíbles las versiones de supuestos hechos ofrecidos por los narcos y otros.

Entre esas versiones citó el hecho de que, si se suma lo que supuestamente estos testigos pagaron a su cliente en sobornos, llegaría a un total de por lo menos 274.3 millones de dólares.

¿Dónde está ese dinero? , preguntó y de inmediato expuso que, cuando concluyó su estancia en el gobierno, García Luna sólo contaba con una casa en la Ciudad de México, una casa de campo en Morelos, su esposa tenía dos restaurantes y la familia tenía un Mustang y un par de motos Harley-Davidson.

Enfatizó que los fiscales no han ofrecido ninguna prueba de que se ocultó, lavó o invirtió la supuesta fortuna acumulada por corrupción y que le atribuyen a su cliente.

De Castro intentó presentar a García Luna como un funcionario que trabajó duramente en una larga carrera en seguridad pública, y quien fue la cara pública de la guerra contra los que ahora son testigos, a los cuales arrestó, no les permitió escapar y extraditó a Estados Unidos, una versión que fue cuestionada por la fiscalía.

El abogado defensor llegó a sugerir que el caso es un tipo de venganza de los testigos contra quien ven como su peor enemigo .

Más allá de las declaraciones de los testigos, los fiscales no cuentan con pruebas independientes y por lo tanto el jurado debe declararlo no culpable.

Cuando el juez Cogan entregue el caso al jurado hoy por la mañana, ni él ni los fiscales o la defensa cuentan más. La suerte de García Luna –con todas sus implicaciones binacionales– estará ahora en manos de 12 ciudadanos.