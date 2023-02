La madrugada del pasado 13 de enero unos sujetos entraron al jardín de mi casa, ubicada en la colonia Prado San Mateo, y, confiados, en menos de media hora, utilizando tabiques de una vecina, robaron las cuatro llantas y los rines de mi camioneta. Al día siguiente la policía se presentó hasta las 22 horas y no volvió, argumentando que con frecuencia las unidades se quedan sin gasolina, impidiendo hacer rondines y una vigilancia adecuada, además de la habitual escasez de patrullas, no obstante los altos índices de delincuencia.

La inseguridad aumenta en la colonia Prado San Mateo, zona 7, donde además de robos y asaltos siguen al alza extorsiones y secuestros, tanto de los malos como de los supuestamente buenos. En vísperas de elecciones estatales, los ciudadanos de Naucalpan nos preguntamos: ¿tendrá caso volver a votar?

María Claudia de Vaca Garduño

Aclaración a nota sobre reforma electoral

En la página 5 de la edición de ayer, bajo mi firma se publicó una nota sobre la reforma electoral pendiente en el Senado, que, por un lamentable error a mí atribuible, corresponde a información de días pasados. Ofrezco una disculpa a los actores políticos involucrados y a nuestros lectores.

Andrea Becerril, reportera

Acusa de contubernio a aseguradora con agencia de autos

Si eres propietario de un auto de la marca Suzuki debes saber que si tienes un percance no lo lleves a la agencia Suzuki Coacalco ubicada en Vía José López Portillo 306, San Lorenzo Tetlixtac, estado de México.

Resulta que tuve un fuerte choque el 14 de diciembre y la unidad quedó en muy malas condiciones, por lo que supuse que se consideraría pérdida total, pero la agencia aseguró que era reparable y que podía quedar con la calidad que salió de la fábrica, porque cuentan con un taller certificado, con lo cual no estuve de acuerdo y solicité la intervención de la aseguradora GNP. Tuve comunicación con la visitadora Estefanía Nemesio, la cual aseguró que el taller de Suzuki Coacalco estaba certificado por la agencia; incluso detalló el equipo con que cuentan para dejar en perfectas condiciones los vehículos. Accedí a la reparación, después de dos meses no me daban información de cómo iba mi coche y me presenté al taller, y para mi sorpresa no lo tenían ahí, estaba en otro lugar donde reparaban autos de todas marcas. Encontré mi unidad totalmente desbaratada con polines sobre el motor y personal como el de cualquier taller de hojalateros de barrio.

Fui a la agencia a exponer al gerente general mi inconformidad y se negó a recibirme. Una empleada expresó que ellos siempre mandan al sitio mencionado a hacer las reparaciones. Por tanto, se deslindó de toda responsabilidad y me dijo que lo viera con GNP. Todo parece indicar que agencia y aseguradora están en contubernio defraudando a los clientes haciéndoles creer que las reparaciones a los vehículos se realizan en talleres certificados de la agencia. Esto, a todas luces, es un fraude.

Guillermo Vásquez Paredes