Jueves 16 de febrero de 2023, p. a12

Julio Urías quedó decepcionado con la actuación del Tricolor en la pasada Copa del Mundo en Qatar. Ahora, como capitán de la selección mexicana de beisbol, el lanzador de los Dodgers quiere que la historia sea distinta para su país en el próximo Clásico Mundial.

El Tri rubricó una de sus peores actuaciones al quedarse fuera en la fase de grupos por primera vez desde 1978, cuando Urías todavía no nacía.

En lo personal, como atleta y beisbolista esa es una de las razones por las que quiero hacer esto (jugar el Clásico) , dijo en una videoconferencia. Deseo mostrarle a esa fanaticada que quedó decepcionada que hay más deportes .

Urías, de 26 años, nació en Culiacán, Sinaloa, en el Pacífico mexicano, donde el beisbol es tanto o más popular que el futbol.

Falta de reconocimiento