V

arios terrenos tuvieron que comprarse para unir en una sola propiedad una casa de ensueño de estilo tropical cuyos altos muros impidieron que desde fuera pudiesen apreciarse los suntuosos jardines con árboles frutales que daban sombra a pavorreales que, como su dueño, ostentaron durante demasiado tiempo y sin recato el plumaje. Las cámaras de videovigilancia tenían cubierto el perímetro completo de aquella residencia para impedir la intromisión de personas que no estuvieran invitadas a permanecer ahí más tiempo del que el simple paso por el sitio pudiese tomar.

No se trata del escenario de una serie que haga apología del narco, tampoco de una residencia colombiana que Pablo Escobar utilizó en tantas ocasiones y con distintos fines, sino –ubicada en Juitepec, Morelos– de una de las muchas propiedades de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien se relajaba en su tibia alberca mientras a lo lejos escuchaba el correr del agua cristalina de su arroyo privado.

A la propiedad morelense de más de 2 mil metros cuadrados se suman varias más a nombre de García Luna o su esposa y testaferros. Por ejemplo, una casa en el exclusivo conjunto residencial Jardines de la Montaña, o restaurantes en Cuernavaca y Xochimilco –con todo y privilegio de condonaciones de impuestos por parte del gobierno de Felipe Calderón–, y seis propiedades en la carísima zona de Aventura, Florida. A lo anterior se añaden al menos 745 millones de dólares que García Luna robó –de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– del erario siendo secretario de Seguridad del triste epónimo que conocemos como calderonato , cuando construyó una red de corrupción y lavado de dinero a través de 44 empresas y ocho personas físicas. Además, se sabe de la compra de automóviles de lujo Ferrari, Bentley, Land Rover y, entre otros, Lamborghini.

Los bienes mencionados en los párrafos anteriores no son los únicos sobre los que se tiene conocimiento que pertenecen, o pertenecieron, a Genaro García Luna, y seguramente muchos más deben estar fuera del radar de las autoridades –tanto mexicanas como estadunidenses–, pero con base en lo que sí se sabe, parece que tendría que ser suficiente para percatarse de que al haber sido funcionario público no cuenta con la solvencia económica suficiente para adquirir con su salario y prestaciones tan sólo una cuarta parte de lo mencionado, a menos de que delinquiera. Pero a pesar de ello, un grupo de oposición ve el problema en que Pablo Gómez, titular de la UIF, pronunció de manera incorrecta Lamborghini, y no en que García Luna se compró uno con dinero defraudado al pueblo.