Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de febrero de 2023, p. 16

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las críticas de supuestos intelectuales de izquierda que protestaron porque el gobierno mexicano otorgó la condecoración de la Órden Águila Azteca en grado de collar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel: puro intelectual orgánico, alcahuete del antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios .