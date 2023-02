Jessica Xantomila

Familiares de personas desaparecidas durante el periodo de la guerra sucia, procedentes del estado de Guerrero, se manifestaron ayer en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir una reunión con la comisionada Yuriria Rodríguez, con el fin de que les brinden medidas de ayuda para salud y alimentación.

También demandaron que se implementen jornadas de exploración y búsqueda de sus seres queridos en sitios que sirvieron como cárceles clandestinas y de tortura, como el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, y el Campo Militar número 1, estado de México.

Como parte de la protesta, los manifestantes bloquearon por tres horas el Eje 6 sur, esquina con Enrique Pestalozzi, colonia Del Valle, donde se ubican las instalaciones de la CEAV.

“Son 50 años de sufrimiento, no sabemos el destino de nuestros desaparecidos y no tenemos las ayudas inmediatas como establece la Ley General de Víctimas… Ya se murieron tres compañeros y no ha habido atención”, reprocharon integrantes del colectivo Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la Guerra Sucia en el estado de Guerrero.