Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de febrero de 2023, p. 10

El lunes pasado, por conducto de un representante, la ministra Yasmín Esquivel Mossa entregó al Comité Universitario de Ética sus argumentos en torno al supuesto plagio de su tesis de licenciatura, informó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue.

En entrevista realizada ayer en la Cámara de Diputados, también afirmó, a pregunta expresa, que el prestigio de la institución no se debe perder por ningún caso. El prestigio de la UNAM debe seguir intacto y así esperamos que sea .

Rechazó que por ese tema exista confrontación entre la UNAM y el gobierno federal. Yo no veo ese enfrentamiento como tal, a veces son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado , aseveró.

Tras la firma de un convenio general de colaboración –para proyectos de capacitación y profesionalización de funcionarios del recinto parlamentario, trabajos en docencia, investigación y difusión de la cultura, entre otras actividades–, el rector reiteró que la investigación sobre el presunto plagio todavía está en proceso de análisis por el Comité de Ética de la máxima casa de estudios.

–¿Dieron fecha para la audiencia de la ministra? –se le preguntó.