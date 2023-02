Aunque la pregunta original iba dirigida a Ebrard, el Presidente respondió en primera instancia descalificando la veracidad de la versión de Bárcena. Y quién la entrevista, como tú mismo lo estás señalando, León Krauze, pues es enemigo de nosotros. Adversario, pues, para no exagerar .

El canciller puso énfasis en que reportaba cada paso en las negociaciones. Salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que íbamos dando, nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultándole información al Presidente. No sería yo canciller ahorita. Pero también se lo informamos al Senado. Antes de ir yo a Estados Unidos, les recuerdo, fui al Senado de la República y les dije a las senadoras y los senadores .

Subrayó que la ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo .

En la conferencia de ayer, hubo una pregunta sobre si Bárcena se definió ya por el conservadurismo . López Obrador respondió: Pues yo creo que sí, yo creo que está en ese bloque, con nosotros no .

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió ayer al paso de la crítica de Martha Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, contra el canciller Marcelo Ebrard y dijo que la diplomática no tiene ningún fundamento en sus afirmaciones, aunque ejerce su derecho de manifestarse .

Más adelante, en respuesta a una pregunta fuera de micrófono, el mandatario negó que estuviera arrepentido de haber designado en el cargo a la ex embajadora. Pero agregó de inmediato: Está diciendo cosas que no son ciertas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica, pero con ella y con quien sea .

López Obrador afirmó que incluso dentro del servicio exterior mexicano hay un sector muy conservador, que en su momento nunca hizo nada para cuestionar el operativo Rápido y furioso, mediante el cual una agencia de Estados Unidos introdujo armas a México o cuando aumentaron las deportaciones de migrantes en el gobierno de Barack Obama.

El canciller explicó su actuación en ese periodo, cuando el gobierno de Estados Unidos quería obligar a México a que fuera tercer país seguro a cambio de no imponer aranceles.

“¿Qué se logró al final de esto? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el ‘tercer país seguro’”, dijo Ebrard. Agregó que, en cambio, Bárcena “ya les había ella dicho que sí al tratado este de ‘tercer país seguro’, siempre y cuando fuera como en Turquía”, es decir, que hubiera un pago de por medio.

Nunca le tuve confianza a ella por eso , señaló el canciller. Y qué bueno que no se la tuve, porque vean lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México .