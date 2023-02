Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de febrero de 2023, p. 4

Tras considerar que el consumo de drogas en México es inferior al de Estados Unidos, lo cual atribuyó a los valores característicos de la cultura nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que se debe reforzar la atención para evitar que aumente el uso de estas sustancias, ya que de lo contrario no se podrá serenar al país y predominará la violencia.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario relató que abordó el tema con su gabinete de salud en su reunión de esta semana, en la que hablaron de cómo hemos podido enfrentar el grave problema del consumo de drogas, que es algo que nos preocupa y nos ocupa, que debemos de atender; ya lo estamos haciendo, pero vamos a aplicarnos más .

Aunque expuso que son situaciones distintas las que se viven de cada lado de la frontera, señaló que es muy lamentable lo que sucede en Estados Unidos , sobre todo por los miles de casos de personas que han perdido la vida por sobredosis, relacionados en parte con el consumo de fentanilo y de otros químicos.